Израильские ВВС атаковали окрестности военного аэродрома в провинциях Сирии

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Израильские ВВС атаковали окрестности военного аэродрома в Хама и Хомс Сирии. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbaria.

Кроме того, армия Израиля нанесла серию ударов по окраинам провинции Хама, передает сирийское агентство SANA. Подробной информации о последствии действий израильских ВВС не приводится.

Между тем Израиль возобновил военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС не приняли план США по продлению перемирия. В том числе военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

После этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, армия продвинется дальше для "очищения территорий от террористов", а также для захвата обширной территории, которая будет добавлена в зоны безопасности Израиля.