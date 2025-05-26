Двое сотрудников Красного Креста погибли при ударе по сектору Газа

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Два сотрудника Международного комитета Красного Креста (МККК) Ибрагим Эйда и Ахмад Абу Хилал погибли в результате удара по их дому на юге сектора Газа. Об этом сообщила организация в соцсети X.

В МККК призвали к прекращению огня в Газе, уважению и защите гражданских и медперсонала. В организации добавили, что данные убийства указывают на невыносимое число жертв среди гражданского населения в анклаве.

В середине мая Армия обороны Израиля объявила о старте полномасштабной наземной операции "Колесница Гедеона" в секторе Газа, направленной на ликвидацию ХАМАС. Войска ЦАХАЛ, включая военнослужащих срочной службы и резервистов, начали боевые действия на северном и южном направлениях.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате обстрелов армией Израиля районов сектора Газа в ночь на 21 мая. Наиболее мощные удары были нанесены по городу Хан-Юнис. Там в результате атак ВВС Израиля были убиты не менее 11 палестинцев.