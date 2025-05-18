18 мая, 16:59Происшествия
Армия Израиля начала полномасштабную наземную операцию против ХАМАС
Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о старте полномасштабной наземной операции "Колесница Гедеона" в секторе Газа, направленной на ликвидацию ХАМАС. Об этом сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.
Войска ЦАХАЛ под командованием Южного командования, включая военнослужащих срочной службы и резервистов, начали боевые действия на северном и южном направлениях.
Ранее сообщалось, что выпущенная из Йемена ракета упала на территории главного израильского аэропорта 4 мая. Армия обороны Израиля указывала, что предприняла попытки перехватить снаряд и ведет расследование инцидента.
В результате пострадали 8 человек. После этого ЦАХАЛ призвал всех немедленно покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему территории.
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