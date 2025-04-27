Военные Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена

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Израильские военнослужащие перехватили ракету, которая была выпущена из Йемена в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Уточняется, что снаряд был перехвачен в районе долины Вади-эль-Араба еще до того, как он пересек израильскую территорию. На фоне произошедшего в приграничных районах Израиля сработали сирены.

В начале апреля юг Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Несколько человек пострадали, один из них доставлен в ближайшую больницу с осколочными ранениями.

Спустя несколько дней глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна планирует расширить боевые действия на все районы сектора Газа. Он также призвал мирных жителей сектора Газа "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы находящихся в плену у палестинского движения израильтяне были освобождены.