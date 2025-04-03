Syria TV: жертвами ударов израильских ВВС на юге Сирии стали 10 человек

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В результате ударов Израильских ВВС в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии погибли 10 человек. Об этом сообщает сирийский телеканал Syria TV.

"Десять человек из числа жителей Нава погибли в результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города", – сообщили СМИ.

Немногим ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение авиаударов по военным целям в Сирии. В ЦАХАЛ заявили, что были поражены военный аэродром Т4 в провинции Хомс, военные объекты на базе в провинции Хама и инфраструктурные объекты в районе Дамаска.

Между тем Израиль также возобновил военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС не приняли план США по продлению перемирия. В том числе военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.