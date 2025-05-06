Армия Израиля призвала граждан покинуть территорию аэропорта Саны

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт Саны и прилегающие к нему территории. Об этом написал арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в соцсети X.

"Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности", – говорится в публикации.

Ранее выпущенная из Йемена ракета упала на территории израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. В результате на полчаса была приостановлена работа воздушной гавани, кроме того, пострадали восемь человек. Их госпитализировали.

В свою очередь, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пригрозит ответным "семикратным ударом" по тем, кто атакует еврейское государство.

До этого йеменские хуситы из мятежного шиитского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по двум военным объектам в районе Тель-Авива. Операция проводилась при помощи беспилотников. Информация о последствиях атаки не уточнялась.