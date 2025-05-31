Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе

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Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на своей странице в соцсети X назвал совершенно неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа.

О том, что палестинское движение направило посредникам ответ на предложение о прекращении огня в анклаве, стало известно 31 мая. Представители ХАМАС добавили, что готовы освободить 10 израильских заложников и направить еще 18 тел погибших Израилю.

В обмен в ХАМАС потребовали выпустить из тюрем несколько палестинских заключенных. Представители палестинского движения указали, что в их ответе содержится требование "прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести оттуда израильские войска и обеспечить ввоз гумпомощи".

По словам Уиткоффа, реакция радикального палестинского движения на предложение Штатов "отбрасывает нас только назад". В связи с этим он порекомендовал ХАМАС принять "рамочное предложение США в качестве основы для непрямых переговоров", которые могут начаться на следующей неделе и позволят достичь постоянного прекращения огня.

В середине января Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа. Однако уже в феврале палестинское движение отложило процесс освобождения заложников, указав на нарушение израильской стороной соглашения.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия. Спустя время власти Израиля отказались от обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

В марте Израиль возобновил бои в секторе Газа, так как представители ХАМАС не захотели принять предложение Уиткоффа по продлению перемирия.

После этого движение ХАМАС отказалось идти на компромисс с Израилем и возложило всю ответственность за нарушение прекращения огня на израильскую сторону.

Тогда глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о расширении боев на все районы сектора Газа. Через некоторое время один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

По данным СМИ, новое предложение Уиткоффа включает не только прекращение огня, но и возвращение 10 израильских заложников, а также частичный вывод военных Израиля с территории полуэксклава.

