ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Уиткоффа по Газе

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Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило в своем телеграм-канале, что направило посредникам ответ на предложение спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа.

Представители движения добавили, что готовы освободить 10 израильских заложников и направить еще 18 тел погибших Израилю. В обмен они потребовали выпустить из тюрем несколько палестинских заключенных. При этом их количество будет согласовано позже.

В ХАМАС также указали, что в их ответе содержится требование "прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести оттуда израильские войска и обеспечить ввоз гумпомощи". При этом, когда палестинское движение будет готово освободить заложников, не сказано.

В середине января Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа. Однако уже в феврале палестинское движение отложило процесс освобождения заложников, сославшись на нарушения израильской стороной соглашения.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении соглашения из-за "унизительных" церемоний, которые происходили во время освобождения израильских заложников в Газе.

Спустя время израильские власти отказались от обсуждения второго этапа соглашения о прекращении огня с ХАМАС, а затем армия Израиля заблокировала поставки гумпомощи в сектор Газа.

В марте Израиль возобновил бои в анклаве, так как палестинцы отказались принять план Уиткоффа по продлению перемирия.

После этого движение ХАМАС отказалось идти на компромисс с Израилем и возложило всю ответственность за нарушение прекращения огня на израильскую сторону.

Тогда глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о расширении боев на все районы сектора Газа. Через некоторое время один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

По данным СМИ, новое предложение Уиткоффа может включать не только прекращение огня, но и возвращение 10 израильских заложников, а также частичный вывод военных Израиля с территории полуэксклава.

