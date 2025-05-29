Al Arabiya: ХАМАС и Израиль согласились на 60 дней прекратить огонь в Газе

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Палестинское радикальное движение ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней, сообщает ТВ-канал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Об этом уже якобы уведомлен спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Кроме того, о достижении в переговорах в ближайшие "несколько часов" должен объявить и сам Трамп.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказывал, что Тель-Авив принимает новый план Уиткоффа по сектору Газа.

По данным СМИ, новое предложение может включать не только прекращение огня, но и возвращение 10 израильских заложников, а также частичный вывод военных Израиля с территории полуэксклава.

По последним данным, в секторе Газа в результате боевых действий с октября 2023 года погибли свыше 52 535 человек. При этом еще 118 491 человек был ранен.

