Главы МИД стран БРИКС поддержали мирное решение палестино-израильского конфликта

Фото: ТАСС/Арзу Пашаева

Министры иностранных дел стран БРИКС подтвердили свою неизменную поддержку урегулированию палестино-израильского конфликта через создание двух независимых государств. Об этом дипломаты заявили в итоговой декларации министерской встречи в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

В документе сказано, что Палестина, включая Западный берег реки Иордан и сектор Газа, должна сосуществовать рядом с Израилем как независимое государство в пределах границ, установленных в 1967 году.

При этом долгосрочное урегулирование конфликта возможно только мирным путем и требует уважения законных прав палестинцев, включая право на самоопределение, говорится в тексте.

В ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в Газе. Причиной стало отклонение палестинским движением предложения Штатов о продлении перемирия.

В результате авиаударов израильских ВВС погибли не менее 200 палестинцев, среди которых есть дети. В ХАМАС сообщили, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.

После этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что собирается расширить боевые действия на все районы сектора Газа. На этом фоне министр призвал мирных жителей Газы "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы находящихся в плену у палестинского движения израильтяне были освобождены.

