Супруга Нетаньяху заявила, что в Газе осталось менее 24 живых заложников

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Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху вмешалась в выступление Биньямина Нетаньяху о заложниках в секторе Газа, заявив, что в живых остались менее 24 заложников из 59. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля Нетаньяху отметил, что в анклаве в живых находятся до 24 заложников. В этот момент его жена сказала, что их осталось меньше. В ответ премьер-министр подчеркнул, что именно из-за этого он заявил о "24 заложниках".

По официальным данным, в Газе удерживаются 59 заложников, большинство из которых Израиль называет погибшими. В октябре 2023 года палестинское движение ХАМАС похитило с юга страны 255 человек. Израиль в рамках гуманитарных усилий и операций в анклаве освободил 196 заложников, 147 из которых живы.

Ранее Нетаньяху сообщал, что Израиль продолжает переговоры об освобождении заложников из сектора Газа через посредников, но не останавливает боевые действия, поскольку считает усиление военного давления на радикальное движение ХАМАС эффективным. При этом израильская сторона готова к обсуждению следующего этапа соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе.

Кроме того, по данным СМИ, Израиль через египетских посредников передал ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников. В рамках первого этапа палестинское движение должно будет освободить 11 заложников, а также передать тела 16 погибших. Затем между сторонами конфликта должно быть установлено перемирие сроком в 40 дней.

