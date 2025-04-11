Глава БАПОР Лазарини: стороны конфликта в Газе за кулисами обсуждают прекращение огня

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Участники конфликта в Газе проводят тайные переговоры, пытаясь найти решение урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на главу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лазарини пишет ТАСС.

По его словам, за кулисами проводится множество дискуссий, касающихся прекращения огня, восстановления прежних договоренностей и освобождения заложников. Также активно обсуждается вопрос о значительном увеличении гуманитарной помощи.

Вместе с тем среди арабских стран наблюдается активизация в отношении палестинского вопроса, подчеркнул Лазарини. Некоторые выдвинули предложения, касающиеся восстановления сектора Газа.

Саудовская Аравия, в свою очередь, выступила с инициативой обсудить решение о создании двух государств, что можно рассматривать как возрождение бывшей арабской мирной инициативы, пояснил глава БАПОР.

При этом обстановку в Газе он назвал "адом на земле", пояснив, что она невыносима.

"У нас было прекращение огня, которое оказалось нарушено. Ситуация там ухудшается, люди борются за выживание", – пояснил Лазарини.

Он указал на необходимость восстановления режима прекращения огня, обеспечения бесперебойной и масштабной гумпомощи, а также освобождения пленных.

"Только после этого мы сможем начать говорить о содействии процессу будущего восстановления Газы", – заключил глава БАПОР.

В середине марта Израиль принял решение возобновить военные операции в Газе. Это произошло после того, как члены ХАМАС отвергли план США по продлению перемирия. В частности, израильские военные возобновили наземную операцию в секторе Газа и вновь установили контроль над коридором Нецарим в центральной части анклава.

В апреле Израиль расширил операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В Минобороны страны подчеркнули, что войска продвинутся вперед для "очищения территорий от террористов и инфраструктуры и для захвата обширной территории", которая будет добавлена в зоны безопасности Израиля.