США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

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Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом против документа проголосовали только США, остальные 14 членов СБ высказались в поддержку резолюции.

Проект был представлен десятью непостоянными членами Совбеза. Помимо требования о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, в нем призывают освободить заложников, удерживаемых ХАМАС и снять все ограничения на поставки гумпомощи в анклав, в том числе и по линии ООН.

В конце мая спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направил Израилю и ХАМАС предложение о временном прекращении боевых действий в Газе. Также новый план включает в себя возвращение 10 израильских заложников и частичный вывод военных Израиля.

Через некоторое время власти Израиля приняли новую инициативу Уиткоффа. В свою очередь, представители ХАМАС заявили о готовности освободить 10 израильских заложников и направить еще 18 тел погибших Израилю. Однако в обмен они потребовали выпустить из тюрем несколько палестинских заключенных и прекратить боевые действия на постоянной основе.

Уиткофф назвал совершенно неприемлемым ответ ХАМАС, который "отбрасывает стороны только назад". Он порекомендовал ХАМАС принять "рамочное предложение США в качестве основы для непрямых переговоров", которые позволят достичь постоянного прекращения огня.