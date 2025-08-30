Глава политсовета хуситов Аль-Машат предрек Израилю "мрачные дни" за убийство премьера

Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB

Руководитель высшего политического совета, созданного в Йемене шиитским движением "Ансар Аллах", Махди аль-Машат предрек Израилю "мрачные дни" в ответ на убийство премьер-министра Ахмеда Галеб ар-Рахави и других членов правительства.

"Мой последний совет всем компаниям, присутствующим на территории оккупирующего образования, – уйти, пока не поздно", – заявил аль-Машат в эфире йеменского телеканала Al Masirah.

По его словам, хуситы продолжат "отвечать вызовами на вызовы".

Ранее в результате авиаудара Израиля по столице Йемена Сане погиб премьер-министр созданного шиитским движением правительства Ахмед Галеб ар-Рахави.

По информации СМИ, израильские истребители нанесли удар по одному из зданий в районе Хадда к югу от Саны. Всего погибли четыре человека, в том числе ар-Рахави и его соратники. Еще несколько человек получили ранения.

Ар-Рахави назначили премьер-министром нового правительства в августе прошлого года. До этого он был членом Высшего политсовета хуситов.