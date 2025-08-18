РИА Новости: ХАМАС согласилось на двухмесячное прекращение огня в секторе Газа

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Палестинское движение ХАМАС приняло предложение Египта и Катара о перемирии в секторе Газа на 60 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетский источник.

Ожидается, что двухмесячная пауза станет началом полного прекращения войны с Израилем, уточнил собеседник журналистов. Он также добавил, что инициатива предполагает освобождение половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных.

Вместе с тем в рамках соглашения планируется доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. Уточняется, что это позволило бы обеспечить население всем необходимым.

Телеканал Al Jazeera уточнил, что освобождение заложников пройдет в два этапа. Более того, палестинское движение вернет тела погибших, уверяют журналисты.

Согласно различным источникам, ХАМАС удерживает по меньшей мере 50 израильских заложников.

Движение получило предложение о прекращении огня в Газе для возобновления консультаций от посредников Египта и Катара в ночь на 18 августа. Тогда суть инициативы не раскрывалась, но посредники просили ХАМАС дать ответ в ближайшие дни.

До этого движение заявило о готовности вывести бойцов с территории сектора Газа при условии отвода израильских войск и сохранения жизней заложников. Израиль, в свою очередь, выразил готовность к соглашению только при одновременном освобождении всех заложников и разоружении ХАМАС.