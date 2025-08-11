Австралия намерена признать Палестину на генассамблее ООН

Фото: 123RF/jacobhaynes

Австралия признает Палестину независимым государством на генассамблее ООН в сентябре 2025 года. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в интервью изданию Sydney Morning Herald.

Политик подчеркнул, что австралийская сторона признает Палестину при условии выполнения определенных обязательств Палестинской национальной администрации, в том числе – неучастие палестинского движении ХАМАС в управлении государством.

Также Альбанезе сообщил, что недавно провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых высказал позицию Австралии о необходимости политического, а не военного решения ситуации в секторе Газа.

Ранее власти Канады заявили о своем намерении признать Палестину на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Канадский премьер Марк Карни подчеркнул, что это намерение основано на приверженности палестинской администрации к реформам системы управления и проведению выборов в 2026 году, в которых ХАМАС не будет участвовать.

До этого о признании независимой Палестины заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это необходимо сделать для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко осудил решение Макрона признать Палестину независимым государством. Он считает, что такой шаг французского президента поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства".