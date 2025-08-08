Трамп накричал на Нетаньяху из-за гуманитарного кризиса в Газе

Фото: ТАСС/EPA/AL DRAGO

Президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за голода в Газе, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал NBC.

По данным СМИ, разговор лидеров двух стран проходил в напряженной обстановке. Американский президент резко выразил свое недовольство гуманитарной обстановкой в регионе и призвал решить проблему как можно скорее.

При этом отмечается, что ни со стороны Белого дома, ни от израильских властей комментариев по поводу ситуации не поступало. Официальные представители заявили, что координация по вопросам безопасности и гуманитарной помощи продолжится.

В то же время Израиль планирует продолжить военную операцию в Газе при отсутствии прогресса. Власти страны отметили, что недавно созданный фонд GHF впервые разрешил помогать мирным жителям Газы в обход палестинского движения ХАМАС, из-за чего возникают опасения в управлении гуманитарными потоками. Кроме того, в связях с ХАМАС обвиняют Ближневосточное агентство по оказанию помощи и работе с беженцами (БАПОР).

Ситуация в стране остается крайне напряженной, и со стороны международного сообщества поступает все больше призывов к мирному урегулированию вопроса.

Ранее Палестина призвала Трампа вмешаться из-за желания Израиля взять под контроль сектор Газа. Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи заметил, что подобные действия Израиля являются результатом бездействия мирового сообщества. Он также добавил, что они доказывают неэффективность словесных заявлений и осуждений.

Однако сам Нетаньяху подчеркивал, что его страна не собирается управлять сектором Газа. В планах Израиля – передать контроль над анклавом арабским властям, которые будут управлять территорией "должным образом". При этом израильский премьер добавил, что его страна хочет обеспечить себе "периметр безопасности", что невозможно при ХАМАС.