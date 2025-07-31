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31 июля, 23:57

Политика

В ХАМАС готовы возобновить переговоры после прекращения голода в Газе

Фото: 123RF/olgavolodina

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово возобновить переговоры о прекращении огня, как только в секторе Газа решится вопрос гуманитарного кризиса и голода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ХАМАС.

В движении добавили, что продолжение каких-либо переговоров в условиях голода выглядит бесполезным и бессмысленным.

Первый раунд переговоров между Израилем и представителями ХАМАС о прекращении огня в Газе прошел безрезультатно. По информации СМИ, первая сессия переговоров прошла в Катаре. Стороны обсуждали доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращение огня на 60 дней. Однако у израильской делегации не было достаточных полномочий для достижения соглашения с ХАМАС.

Мир и безопасность на Ближнем Востоке невозможны без решения вопроса о палестинской государственности, заявлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Дипломат описал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как массовую дегуманизацию.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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