Канада признает Палестину на предстоящей сессии Генассамблеи ООН

Фото: 123RF/stefanphoto

Власти Канады собираются признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре. Об этом заявил канадский премьер Марк Карни.

"Это намерение основано на приверженности палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента <...> (Махмуда. – Прим. ред.) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство", – цитирует Карни РИА Новости.

Премьер-министр также призвал ХАМАС освободить всех заложников и отказаться от какой-либо роли в будущем управлении Палестины. Кроме того, канадская сторона подвергла критике действия Израиля по усугублению гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Франция также планирует признать Палестину как независимое государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Мир и безопасность на Ближнем Востоке невозможны без решения вопроса о палестинской государственности, отмечал замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Дипломат описал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как массовую дегуманизацию.