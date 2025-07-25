Макрон заявил, что Франция официально признает Палестину

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Франция планирует признать Палестину как независимое государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

Макрон подчеркнул, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Он добавил, что Франция также должна гарантировать демилитаризацию палестинского движения ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу.

"Настоятельно необходимо реализовать единственное жизнеспособное решение, которое позволит удовлетворить законные чаяния палестинского народа", – написал французский лидер.

К своему заявлению Макрон прикрепил письмо, которое направил президенту Палестины Махмуду Аббасу. В нем глава Франции подтвердил намерение признать государство.

Ранее СМИ стало известно, что первый раунд переговоров между Израилем и представителями палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа прошел безрезультатно. Стороны обсуждали доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и прекращение огня на 60 дней.