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Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров российский лидер подчеркнул, что РФ уделяет особое внимание отношениям с Палестиной.

"Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек", – заявил президент России.

Он подчеркнул, что в данный момент население сектора Газа переживает в настоящем смысле гуманитарную катастрофу.

"К сожалению, ситуация только усугубляется <...> решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность", – добавил Путин.

В свою очередь, Аббас заявил, что Палестине нужно прекращение боевых действий. По его словам, ситуация в секторе Газа в данный момент очень плохая, однако помощь России – это "бальзам на душу" палестинского народа.

"Мы благодарим Российскую Федерацию за ее подход, ее позицию в поддержку палестинской проблемы, ее позицию в политической, экономической и других сферах. Мы очень хорошо знаем, что Россия всегда стоит в поддержку справедливости и создания палестинского государства", – добавил Президент Палестины.

В ходе своей речи Аббас также отверг идею выселения палестинцев из сектора Газа, как ранее предлагал это сделать президент США Дональд Трамп.

Кроме того, президент Палестины подчеркнул, что был рад посетить Москву по случаю Дня Победы.

"Мы знаем, что именно народы СССР заплатили самую большую цену за достижение этой победы, однако считаем, что это праздник и палестинского народа, и мы должны отмечать эту дату все вместе", – отметил Аббас.

Ранее Путин охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как "обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями".

Также президент подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает против любых террористических проявлений. Он подверг критике разрушения и насилие, которое происходит в секторе Газа и распространяется на другие страны и регионы.