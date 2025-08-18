Форма поиска по сайту

Al Hadath: ХАМАС получил от посредников новое предложение по Газе

ХАМАС получил новое предложение по прекращению огня в Газе – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Радикальное палестинское движение ХАМАС получило очередное предложение от посредников на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа с целью возобновления консультаций. Об этом сообщает Al Hadath.

Новая инициатива была предложена представителями Египта и Катара. Ее суть при этом не раскрывается. По данным СМИ, посредники потребовали от ХАМАС ответить на это предложение в ближайшие часы.

Ранее палестинское движение выразило готовность вывести своих бойцов из сектора Газа, если Израиль согласится на отвод своих военных к согласованным пунктам. В ХАМАС также подчеркнули свою приверженность сохранению жизней заложников.

Израиль, в свою очередь, готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения ХАМАС.

Новости мира: в Тель-Авиве тысячи вышли на протест против планов Нетаньяху по Газу

Обострение палестино-израильского конфликта
