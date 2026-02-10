Калачев: Путин видит Собянина надежным партнером в продвижении нацповестки

Фото: kremlin.ru

Рабочая встреча Владимира Путина и Сергея Собянина показала, что президент видит мэра Москвы надежным партнером в продвижении национальной повестки развития. Об этом "Ленте.ру" заявил политолог Константин Калачев.

"По их диалогу очевидно, что президент считает мэра столицы ценным членом команды, сильным администратором и опытным управленцем, способным при любых обстоятельствах решать самые сложные задачи", – отметил эксперт.

Главное, что градоначальник умеет брать на себя ответственность, он является человеком дела, сказал Калачев. Он отметил, что Собянин рассказал Путину о делах и цифрах и глава государства очевидно остался доволен и конкретикой, и позитивной динамикой.

Указы о национальных целях, госпрограммы и федпроекты реализуются в столице с максимальным коэффициентом полезного действия. Суть московского стандарта заключается в работе на опережение, поэтому город впечатляет, им можно гордиться, уточнил политолог.

Калачев считает Собянина "человеком команды президента, который для решения задач, поставленных перед ним главой государства, сформировал эффективную команду Москвы". Комфортная среда и безопасность столицы является заслугой мэра, заключил политолог.

Ранее Собянин заявил, что все изменения, происходящие в Москве, направлены на благо горожан. Осознание этих процессов способствует быстрым и качественным преобразованиям. При их разработке нужно иметь уверенность в том, что они действительно принесут пользу городу, пояснил мэр столицы.