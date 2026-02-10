Дерматолог Мухина: дешевые LED-маски вызывают ожоги и преждевременное старение

Фото: 123RF.com/vershininphoto

Использование дешевых китайских LED-масок сомнительного происхождения может привести к ожогам, дерматиту и ускоренному старению кожи. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматолог Марият Мухина.

По словам специалиста, сама идея проводить LED-процедуры дома выглядит привлекательно, однако качественная терапия основана на точных научных параметрах.

Разные диапазоны света выполняют свои функции. Красный свет (620–660 нм. – Прим. ред.) улучшает кровообращение кожи, снимает воспаление и снижает выработку веществ, вызывающих покраснение. Ближний инфракрасный свет (800–900 нм. – Прим. ред.), в свою очередь, проникает глубже в дерму, ускоряя восстановление тканей и повышая регенерацию.

Мухина предупредила, что дешевые аналоги могут работать нестабильно, так как световой поток может выходить за пределы нужного диапазона или изменяться с перепадами. В результате эффект стимуляции кожи не достигается, а устройство может перегреваться.

Кроме того, заявленная мощность светодиодов может не соответствовать действительности. Слишком низкая мощность сведет пользу на нет, а слишком высокая создаст стресс для кожи и увеличит риск ожогов.

"Использование несертифицированных устройств сопряжено с риском локальных ожогов, контактного дерматита, перегрева кожи и потенциального канцерогенеза. Также у некоторых людей возможно развитие фотодерматитов, ведущих к гиперпигментации и обострению кератоза", – заявила эксперт.

Также Мухина отметила, что отсутствие регистрационного удостоверения РФ или международных сертификатов CE и FDA означает, что безопасность и эффективность устройства не проверялись должным образом.

Дерматолог выделила несколько ключевых факторов, способствующих широкому распространению и востребованности низкокачественных масок. Среди них – экономическая привлекательность подделок, которые значительно уступают оригиналам по цене. Также значительную роль играет агрессивный маркетинг, создающий необоснованные ожидания у потребителей.

Кроме того, наблюдается психологический феномен, когда приятные ощущения тепла и расслабления ошибочно воспринимаются как признаки омоложения. Наконец иллюзия простоты использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу создает ложное впечатление проведения профессиональной процедуры в домашних условиях без дополнительных затрат.

Мухина подчеркнула, что LED-терапия дома возможна, но только с сертифицированными и правильно настроенными приборами, чтобы не подвергать кожу риску повреждений.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова напомнила, что период холодов становится испытанием для кожи, особенно чувствительной и склонной к сухости. Поэтому ее очень важно увлажнять. Поможет крем для ежедневного ухода, в составе которого гиалуроновая кислота, церамиды, а также натуральные масла, например жожоба и ши.