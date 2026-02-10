10 февраля, 16:35Спорт
Сборная Италии выиграла золото ОИ-2026 по шорт-треку в эстафете
Фото: AP Photo/Ashley Landis
Сборная Италии по шорт-треку взяла золото Олимпийских игр 2026 года в смешанной командной эстафете, передает ТАСС.
Соревнования проходили в итальянском Милане. Победившая сборная показала суммарный результат 2 минуты 39,019 секунды.
Второе место заняла сборная Канады с результатом 2 минуты 39,258 секунды. Бронза досталась бельгийцам (2 минуты 39,353 секунды).
Ранее французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон победили в ритм-танце на Играх. Танцевальная пара получила за выступление 90,18 балла. На второй строчке расположились фигуристы из США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а на третьем месте – канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Олимпийские игры будут проводиться в Италии до 22-го числа.
Фигурист Гуменник изменил музыкальное сопровождение короткой программы на ОИ-2026