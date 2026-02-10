Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 15:53

Происшествия

Рыбаки незаконно выловили краснокнижных осетра и белугу на Кубани

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Рыбаки незаконно выловили в Керченском проливе краснокнижных осетра и белугу. Улов они прятали под сетями, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Уточняется, что в декабре 2024 года рыболовецкая бригада, состоящая из Ивана Антипенко, Сергея Болдырева, Павла Захарченко, Петра Ковальского и Михаила Куплеватского, вышла на лодке в пролив для проверки ставного невода. В нем они нашли русского осетра и две белуги.

Мужчины знали, что указанные виды рыб занесены в Красную книгу России, но поместили улов в лодку и, прибыв на берег, спрятали под сетями, чтобы затем распорядиться по своему усмотрению. Незаконный улов обнаружили и изъяли пограничники ФСБ РФ по региону. Рыбаки свою вину не признали.

Тем не менее Темрюкский районный суд вынес им обвинительный приговор по факту незаконной добычи особо ценных видов животных, совершенной организованной группой. Ковальского приговорили к 5 годам 2 месяцам лишения свободы, а остальных – к 5 годам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Спустя время на решение суда была подана апелляция, однако судебная коллегия по уголовным делам Кубани отклонила жалобу, признав справедливость вынесенного приговора.

Ранее прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело после убийства амурского тигра. Тело животного нашли в в охотничьих угодьях в районе села Минерального. Предварительный осмотр выявил наличие рваных ран на голове зверя, его истощенность и обморожение. Кроме того, экспертиза установила криминальный характер его смерти.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика