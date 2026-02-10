Рыбаки незаконно выловили краснокнижных осетра и белугу на Кубани

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Рыбаки незаконно выловили в Керченском проливе краснокнижных осетра и белугу. Улов они прятали под сетями, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Уточняется, что в декабре 2024 года рыболовецкая бригада, состоящая из Ивана Антипенко, Сергея Болдырева, Павла Захарченко, Петра Ковальского и Михаила Куплеватского, вышла на лодке в пролив для проверки ставного невода. В нем они нашли русского осетра и две белуги.

Мужчины знали, что указанные виды рыб занесены в Красную книгу России, но поместили улов в лодку и, прибыв на берег, спрятали под сетями, чтобы затем распорядиться по своему усмотрению. Незаконный улов обнаружили и изъяли пограничники ФСБ РФ по региону. Рыбаки свою вину не признали.

Тем не менее Темрюкский районный суд вынес им обвинительный приговор по факту незаконной добычи особо ценных видов животных, совершенной организованной группой. Ковальского приговорили к 5 годам 2 месяцам лишения свободы, а остальных – к 5 годам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

Спустя время на решение суда была подана апелляция, однако судебная коллегия по уголовным делам Кубани отклонила жалобу, признав справедливость вынесенного приговора.

