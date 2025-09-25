В Приморье задержано авто с частями туши краснокнижного амурского тигра

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Приморском крае была остановлена машина с частями тела краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сотрудники ГИБДД остановили машину на трассе Раздольное – Хасан 24 сентября. Во время осмотра в багажнике автомобиля были найдены части тела тигра. В связи с этим злоумышленников задержали.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье о незаконной добыче особо ценных диких животных, которые принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело по факту убийства амурского тигра, тело которого обнаружили в охотничьих угодьях в районе села Минерального. Краснокнижный хищник был найден с огнестрельными ранениями.

При этом предположения о том, что тигр был конфликтным, признаны несостоятельными, так как животное обнаружили в дикой природе далеко от жилых домов.

