ФСБ изъяла у трех граждан России более 3,5 тонны браконьерского краба

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Пограничники изъяли более 3,5 тонны браконьерского краба у трех россиян на побережье бухты Нагаева Охотского моря, сообщает ТАСС.

Документов, подтверждающих законность происхождения обнаруженного камчатского и синего краба, у россиян не было. По предварительным оценкам, причиненный ущерб водным биоресурсам превысил 11 миллионов рублей.

Незаконный оборот водных биологических ресурсов пресекло пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району совместно с УФСБ РФ по Магаданской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году следователи ФСБ России в ходе проверки ресторанов Москвы выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба. Нанесенный государству ущерб составил около 50 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Согласно данным следствия, находясь в сговоре с поставщиками, ряд ресторанов закупили мясо краба по не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур.

До этого ФСБ России по Сахалинской области смогла пресечь незаконную добычу определенных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. По данным ведомства, удалось задержать двоих россиян, которые выловили при помощи запрещенных орудий лова 84 штуки пресноводной рыбы калуги.

