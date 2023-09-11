ФСБ РФ выявила незаконную продажу более 8 тонн краба в ресторанах Москвы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

Следователи ФСБ РФ в ходе проверки ресторанов Москвы выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба, нанесенный государству ущерб составил около 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что следователи провели допросы среди персонала ресторанов, которые вели незаконную деятельность.

"В рамках уголовного дела назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело было возбуждено по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Согласно данным следствия, находясь в сговоре с поставщиками, ряд ресторанов закупили мясо краба по не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам без прохождения необходимых ветеринарных и санитарных процедур. В рамках вменяемой статьи обвиняемым, которые пока не были установлены, может грозить срок до 6 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что проверки проводились в сети заведений, принадлежащих столичному ресторатору Борису Зарькову White Rabbit Family (WRF).

Позже ресторатор подтвердил, что проверки среди персонала заведения проводились и руководство заведения уже работает со следствием.

Ранее ФСБ РФ по Сахалинской области смогла пресечь незаконную добычу определенных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. По данным ведомства, удалось задержать двоих россиян, которые выловили при помощи запрещенных орудий лова 84 штуки пресноводной рыбы калуги.



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