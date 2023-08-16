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ФСБ РФ пресекла незаконную добычу краснокнижных водных биологических ресурсов на Сахалине
Фото: 123RF/grigorenko
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Сахалинской области смогли пресечь незаконную добычу определенных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщает RT.
Согласно данным ведомства, удалось задержать двоих россиян, которые выловили при помощи запрещенных орудий лова 84 штуки пресноводной рыбы калуги.
В результате произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области смогли изъять из тайника в Бикинском районе 1,5 тонны бивней мамонта без документов, которые могли бы подтвердить законность их добычи.
Отмечалось, что бивни находились в полипропиленовых мешках и обнаружены в тайнике под деревянным полом нежилого помещения. По предварительной оценке, их стоимость составляет 50 миллионов рублей.
До этого в Подмосковье были пойманы контрабандисты, у которых изъяли более 300 лап медведя и скелет тигра. Также у них нашли свыше 1,7 тонны краба в живом и варено-мороженом виде без документов. По предварительным данным, их стоимость оценивается в 4 миллиона рублей.
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