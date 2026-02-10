Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 16:36

Политика

ГД одобрила в I чтении проект о медобследовании мигрантов в течение 30 дней

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о медобследовании мигрантов в течение 30 дней после въезда в Россию.

Авторами проекта стали спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты.

Проводить медобследование предлагается за счет средств иностранных граждан. Помимо этого, нововведением предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению освидетельствования иностранных граждан и оформлению заключений.

Кроме того, вводится обязанность для уполномоченных медорганизаций – они должны размещать в единой информационной системе здравоохранения заключения по итогам освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.

Также медорганизации должны проинформировать МВД России и Роспотребнадзор о мигрантах, у которых выявлены опасные заболевания или установлен факт употребления ими наркотических средств, чтобы обеспечить их оперативную высылку из страны.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате в первом чтении принять законопроект, повысив штрафы для мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования.

Нарушителям будет грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы России. Если штраф не будет уплачен в установленный срок, его размер может быть удвоен.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика