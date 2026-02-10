ГД одобрила в I чтении проект о медобследовании мигрантов в течение 30 дней

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о медобследовании мигрантов в течение 30 дней после въезда в Россию.

Авторами проекта стали спикер ГД Вячеслав Володин, вице-спикер, глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и депутаты.

Проводить медобследование предлагается за счет средств иностранных граждан. Помимо этого, нововведением предлагается запретить медорганизациям передавать третьим лицам права и обязанности по проведению освидетельствования иностранных граждан и оформлению заключений.

Кроме того, вводится обязанность для уполномоченных медорганизаций – они должны размещать в единой информационной системе здравоохранения заключения по итогам освидетельствования иностранных граждан в виде электронного документа.

Также медорганизации должны проинформировать МВД России и Роспотребнадзор о мигрантах, у которых выявлены опасные заболевания или установлен факт употребления ими наркотических средств, чтобы обеспечить их оперативную высылку из страны.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате в первом чтении принять законопроект, повысив штрафы для мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского освидетельствования.

Нарушителям будет грозит штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей с последующим административным выдворением за пределы России. Если штраф не будет уплачен в установленный срок, его размер может быть удвоен.

