10 февраля, 16:46

Культура

Пушкина заменили другим автором в молдавском школьном учебнике

Фото: 123RF.com/inuella123

В учебнике по румынскому языку для молдавских второклассников автором "Сказки о золотой рыбке" указали американскую писательницу Хелену Гербер, а не Александра Пушкина. На несостыковку обратила внимание молдавский журналист Елена Пахомова в телеграм-канале.

"Про гениальное и общеизвестное произведение Пушкина они стесняются сказать (при пошаговой отмене всего русского в Молдавии это логично). Но чем им не нравятся братья Гримм, которые первыми представили сжатую версию в начале XIX века?" – задалась вопросом журналистка.

Она подчеркнула, что подобное искажение фактов находится "за гранью культуры и общечеловеческих ценностей", и пообещала продолжать рассказывать об отмене "всего русского" в Молдавии.

"Если лично вас это еще не коснулось, то почувствуете это в ближайшее время", – резюмировала Пахомова.

Ранее в МИД Молдавии заявили о начале подготовки к полному выходу страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Как уточнил глава ведомства Михай Попшой, в министерстве запущен процесс разработки денонсации соглашений, которые лежат в основе создания организации. Речь идет об учредительном соглашении СНГ и приложении к нему, а также уставе СНГ.

По его словам, законодатели получат на рассмотрение документы после начала новой сессия парламента. Вероятно, это произойдет в середине февраля. Если денонсация будет одобрена, Молдавия перестанет быть частью СНГ после утверждения президента.

образованиекультураза рубежом

