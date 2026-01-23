Фото: 123RF.com/adrianhancu

Тема объединения с Румынией была поднята молдавскими властями с целью давления на Евросоюз из-за проблем с финансированием. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Кисеев, чьи слова приводит РИА Новости.

Таким образом, считает эксперт, Евросоюз пытаются запугать "румынской бомбой" из корыстных целей.

"Главные сторонники объединения – популисты, чей приход к власти Брюссель едва не допустил в прошлом году", – уточнил Кисеев.

Ранее в МИД Молдавии заявили, что начали подготовку к полному выходу страны из СНГ. Уточнялось, что министерство начало процедуру денонсации трех ключевых соглашений – Устава Содружества, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения.

В Госдуме прокомментировали, что намерения Молдавии выйти из СНГ говорят о том, что лидер страны Майя Санду и ее правительство действуют в интересах других государств.