В Подмосковье женщина попала в больницу после того, как выпила чай со ртутью

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

В подмосковном Наро-Фоминске женщина выпила чай со ртутью из градусника и была госпитализирована. Подробностями инцидента пострадавшая поделилась в беседе с газетой "Известия".

Она рассказала, что прибор для измерения температуры раскололся в руках у ее дочери, пока та его встряхивала перед тем, как воспользоваться. Градусник утилизировали по всем правилам, однако капля успела попасть в напиток женщины.

"Я села пить из чашки и почувствовала соринку во рту. Выплюнула ее и только тогда поняла, что это кусочек ртути", – сказала собеседница издания.

Женщина смогла оказать себе первую помощь, а затем вызвала врачей. В больнице пострадавшей провели полное обследование, включая УЗИ всех внутренностей, флюорографию и рентген. Сейчас она чувствует себя хорошо, ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее ретейлер "Красное и Белое" снял с продажи сушеную рыбу марки "Сухогруз" после информации об обнаружении в ней ртути. Соответствующее решение было принято после распространения в телеграм-каналах сообщений о том, что мужчина вместе супругой обнаружили ртуть в рыбе, которую уже успели наполовину съесть. Они вызвали спасателей, и те подтвердили небольшое превышение нормы содержания вещества.