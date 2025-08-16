Израиль готов на сделку по Газе при освобождении всех заложников сразу

Фото: 123RF/barbgabay

Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильские принципы завершения войны включают также демилитаризацию Газы, установление контроля Израиля над безопасностью в секторе и создание в анклаве альтернативного гражданского управления, которое "будет готово жить в мире с Израилем", уточнили в канцелярии.

Ранее СМИ писали, что движение ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных к согласованным пунктам. Представители ХАМАС передали соответствующие требования египетским посредникам во время визита в Каир.

Движение также указало на свою приверженность сохранению жизней заложников.