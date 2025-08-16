Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 23:16

Политика

Израиль готов на сделку по Газе при освобождении всех заложников сразу

Фото: 123RF/barbgabay

Израиль готов заключить соглашение по урегулированию в секторе Газа только при условии одновременного освобождения всех заложников и полного разоружения радикального движения ХАМАС, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильские принципы завершения войны включают также демилитаризацию Газы, установление контроля Израиля над безопасностью в секторе и создание в анклаве альтернативного гражданского управления, которое "будет готово жить в мире с Израилем", уточнили в канцелярии.

Ранее СМИ писали, что движение ХАМАС готово вывести своих бойцов из Газы в случае соглашения израильской стороны на отвод военных к согласованным пунктам. Представители ХАМАС передали соответствующие требования египетским посредникам во время визита в Каир.

Движение также указало на свою приверженность сохранению жизней заложников.

Новости мира: десятки палестинцев погибли под обстрелом в районе КПП Зиким

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика