Al Jazeera: четыре журналиста погибли в результате удара Израиля по Газе

Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI

Катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели четырех своих сотрудников в результате удара армии Израиля по городу Газа. Жертвами стали репортеры и два оператора.

По информации телеканала, в момент удара дрона они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". По предварительным данным, всего от удара по палатке погибли 7 человек.

В свою очередь представителиа армии Израиля заявили, что в районе больницы больницы "Аш-Шифа" был ликвидирован член группы Анаса аш-Шарифа, выдающий себя за журналиста телеканала Al Jazeera. По версии израильской стороны, он возглавлял один из отрядов радикального палестинского движения ХАМАС и отвечал за ракетные обстрелы территории Израиля.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп накричал на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. По информации журналистов, разговор двух лидеров проходил в напряженной обстановке.

Американский президент резко выразил свое недовольство гуманитарной обстановкой в регионе и призвал решить проблему как можно скорее.