Al Arabiya: ХАМАС выразило готовность вывести своих бойцов из Газы

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово вывести своих бойцов из сектора Газа, если Израиль согласится на отвод своих военных к согласованным пунктам. Об этом сообщает издание Al Arabiya со ссылкой на источники.

Представители ХАМАС передали соответствующие требования египетским посредникам в ходе визита в Каир. Движение также подчеркнуло свою приверженность сохранению жизней заложников.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не собирается управлять сектором Газа. По его словам, Израиль планирует передать контроль над анклавом арабским властям, которые будут управлять данной территорией "должным образом", то есть не станут угрожать израильской стороне и смогут обеспечить местным жителям хорошую жизнь.

Мир и безопасность на Ближнем Востоке невозможны без решения вопроса о палестинской государственности, отмечали в МИД РФ. В ведомстве описали ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как массовую дегуманизацию.