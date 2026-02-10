Эксперт Самбурский: служебный роман может ускорить профессиональное выгорание

Фото: 123RF.com/lipik

Работающие вместе влюбленные имеют меньше поводов для ревности, но могут быстрее выгорать в профессиональном плане. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее стало известно, что у 42% опрошенных россиян был служебный роман. При этом у 32% респондентов он перерос в серьезные отношения: 18% сыграли свадьбу, а 14% продолжают встречаться. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование, проведенное рекрутинговым сервисом.

По мнению эксперта, отношения между коллегами действительно могут легко перерасти в долгосрочный союз.





Станислав Самбурский клинический психолог На работе у людей много времени для того, чтобы понаблюдать друг за другом. Поэтому служебные романы часто становятся не какой-то случайной историей, как в ситуации, например, с приложениями знакомств, а итогом длительного взаимодействия с человеком по самым разным вопросам, не только романтическим.

К тому же, когда будущие партнеры трудятся в одной индустрии, они лучше понимают нагрузку друг друга, в итоге происходит меньше конфликтов на почве переработок и задержек в офисе, отметил эксперт.

"Особенно это подходит для тех, кто ценит предсказуемость в отношениях: меньше остается поводов для ревности, ведь в большинстве случаев абсолютно ясно, где человек и чем он занимается", – пояснил он.

Однако определенные риски в любовном союзе между коллегами тоже имеются. Например, в паре может произойти смешение ролей, когда партнеры и дома продолжают смотреть друг на друга как на коллег и зачастую обсуждают профессиональные вопросы. Это плохо не только для личных, но и для рабочих отношений: гораздо быстрее произойдет выгорание из-за отсутствия отдыха от дел, считает Самбурский.

Кроме того, постоянное присутствие партнера рядом тоже является проблемой. Необходимо расставаться хотя бы на время, иначе возрастает вероятность семейных скандалов.





Станислав Самбурский клинический психолог Чтобы снизить риски, партнерам следует трудиться в разных отделах, реже взаимодействовать в течение дня в офисе и тем более не конкурировать друг с другом в профессиональной сфере. Конечно, влюбленным важно время от времени устраивать небольшой раздельный отдых: гулять каждому со своими друзьями и посещать мероприятия не вместе.

Психолог также напомнил, что расставание может усложнить работу в одной компании. Между бывшими возлюбленными даже могут начаться конфликты в офисе, что будет негативно отражаться на деятельности всего коллектива, заключил он.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что часто романтические взаимоотношения между коллегами завязываются после корпоративов или совместных выездов или тимбилдингов. Это происходит потому, что именно в такой ситуации многие соприкасаются вне рамок производственного процесса и общаются неформально.

