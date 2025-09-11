Число погибших от ударов Израиля по Йемену возросло до 46

Фото: ТАСС/AP/Osamah Abdulrahman

Количество погибших от израильских авиаударов по территории Йемене увеличилось до 46, среди них пять детей и 11 женщин. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава правительства хуситов Аниса аль-Асбахи в соцсети X.

Еще как минимум 165 человек получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших 31 ребенок и 29 женщин. Аль-Асбахи подчеркнул, что это еще не окончательные данные о жертвах ударов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты хуситов вечером 10 сентября. Целью стали военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации и хранилище топлива в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене.

Удары стали ответом на атаки хуситов на Израиль, в том числе с использованием БПЛА и ракет ракет класса "земля – земля", пояснили в ЦАХАЛ.

Тем не менее, как отметил военный представитель хуситов Яхья Сариа, нападение еврейского государства удалось отразить.