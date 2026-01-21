Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 15:04

Культура

Прощание с модельером и основателем дома моды Valentino Валентино Гаравани началось в Риме

Фото: ТАСС/Zuma

Церемония прощания с итальянским модельером и основателем дома моды Valentino Валентино Гаравани началась в выставочном центре РМ23 фонда его имени в Риме, передает ТАСС.

Гроб с телом покойного модельера находится в зале, куда могут войти все пришедшие, чтобы попрощаться с ним. Помещение украсили белыми цветами.

Рядом с гробом расставили стулья для близких Гаравани. На прощании присутствует его ближайший соратник Джанкарло Джамметти, с которым они основали модный дом в конце 1950-х годов.

Церемония будет проходить до четверга, 22 января. В пятницу, 23 января, модельера похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

Как сказала собеседница агентства, попрощаться с Гаравани приедут в том числе представители итальянских властей – министр культуры и мэр Рима. На похоронах, возможно, будут присутствовать знаменитости.

Гаравани умер 19 января. Он ушел из жизни в 93 года.

В 1960 году модельер открыл ателье и зарегистрировал бренд Valentino. В середине 1960-х годов он стал ведущим итальянским кутюрье. В 1968 году вышла знаменитая Collezione Bianca из белых и бежевых предметов гардероба, которые украшала вышивка в виде буквы V, ставшая логотипом бренда.

С конца 1960-х годов бутики Valentino стали появляться по всему миру, в том числе в Париже, Риме, Милане, Нью-Йорке, Москве, Бангкоке. Всего открылось свыше 1,5 тысячи магазинов более чем в 100 странах.

Среди его знаменитых клиентов были Марелла Аньелли, Одри Хепберн, британская принцесса Маргарет, первая леди США Нэнси Рейган, королева Испании София, британская принцесса Диана, принцесса Нидерландов Максима, модели, актрисы и певицы Софи Лорен, Наталья Водянова, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер, Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, супруга экс-президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди.

Читайте также


утратыкультура

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика