Прощание с модельером и основателем дома моды Valentino Валентино Гаравани началось в Риме

Фото: ТАСС/Zuma

Церемония прощания с итальянским модельером и основателем дома моды Valentino Валентино Гаравани началась в выставочном центре РМ23 фонда его имени в Риме, передает ТАСС.

Гроб с телом покойного модельера находится в зале, куда могут войти все пришедшие, чтобы попрощаться с ним. Помещение украсили белыми цветами.

Рядом с гробом расставили стулья для близких Гаравани. На прощании присутствует его ближайший соратник Джанкарло Джамметти, с которым они основали модный дом в конце 1950-х годов.

Церемония будет проходить до четверга, 22 января. В пятницу, 23 января, модельера похоронят в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре).

Как сказала собеседница агентства, попрощаться с Гаравани приедут в том числе представители итальянских властей – министр культуры и мэр Рима. На похоронах, возможно, будут присутствовать знаменитости.

Гаравани умер 19 января. Он ушел из жизни в 93 года.

В 1960 году модельер открыл ателье и зарегистрировал бренд Valentino. В середине 1960-х годов он стал ведущим итальянским кутюрье. В 1968 году вышла знаменитая Collezione Bianca из белых и бежевых предметов гардероба, которые украшала вышивка в виде буквы V, ставшая логотипом бренда.

С конца 1960-х годов бутики Valentino стали появляться по всему миру, в том числе в Париже, Риме, Милане, Нью-Йорке, Москве, Бангкоке. Всего открылось свыше 1,5 тысячи магазинов более чем в 100 странах.

Среди его знаменитых клиентов были Марелла Аньелли, Одри Хепберн, британская принцесса Маргарет, первая леди США Нэнси Рейган, королева Испании София, британская принцесса Диана, принцесса Нидерландов Максима, модели, актрисы и певицы Софи Лорен, Наталья Водянова, Джулия Робертс, Клаудия Шиффер, Гвинет Пэлтроу, Николь Кидман, супруга экс-президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди.

