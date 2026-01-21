Форма поиска по сайту

21 января, 14:29

Экономика

Алиев в Давосе заявил о надеждах на новый нефтяной бум в Азербайджане

Фото: kremlin.ru

В Азербайджане может произойти новый нефтяной бум, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, выступая на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что сейчас об этом "рано говорить", однако на это есть "обоснованные надежды". Нефтяной бум произойдет, если проводимые международными энергетическими компаниями разведочные проекты дадут хорошие результаты.

Президент добавил, что страна наращивает добычу газа и сокращает добычу нефти. Однако диверсификация экономики становится для Азербайджана приоритетом.

"Да, мы продолжаем и, безусловно, сможем предложить международным рынкам еще больше. Но, конечно, приоритет отдается не энергетическому, не нефтегазовому сектору", – передает слова Алиева Azerbaijan State News Agency.

Кроме того, особое внимание уделяется развитию возобновляемой энергетики. Введены в эксплуатацию две крупные электростанции на базе возобновляемых источников энергии, а в ближайшие шесть лет Азербайджан рассчитывает нарастить мощности солнечной и ветровой генерации. Объем производства такой энергии может достичь 8ГВт к 2032 году.

Ранее страны ОПЕК+ подтвердили действующие договоренности и сохранили установленные до конца 2026 года квоты на добычу нефти. Помимо этого, утвержден механизм оценки, при помощи которого можно оценить добывающие мощности участников. Ожидается, что его будут использовать для определения базового уровня добычи и квот в 2027 году.

