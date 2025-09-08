Глава Роснедр Казанов: запасов нефти в России хватит на 25 лет

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Нефти в России хватит на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов, заявил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

По его словам, из 31 миллиарда тонн запасов российской нефти в настоящее время подготовленными являются 19 миллиардов, неподготовленными – 12.

При этом из 19 миллиардов тонн доказанных запасов не все в текущей экономической ситуации могут быть рентабельными для добычи. Согласно подсчетам Роснедр, только 13 миллиардов окажутся реально пригодными к разработке в нынешних ценовых и налоговых условиях.

Кроме того, указал собеседник агентства, если разделить эту цифру на примерную годовую добычу, то получится, что у России обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. Казанов задался вопросом о том, хочет ли страна остаться без запасов к 2051 году.

"Даже для поддержания текущего уровня добычи нам нужно иметь постоянный переходящий остаток запасов в 13–15 миллиардов тонн нефти, которые должны быть уже подготовленными рентабельными запасами. Поэтому нам и нужна непрерывная геологоразведка", – пояснил глава Роснедр.

Восемь ведущих стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти в связи с благоприятными фундаментальными показателями рынка. В частности, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки, Ирак – на 17, ОАЭ – на 12, Кувейт – на 11, Казахстан – на 6, Оман – на 3 и Алжир – на 4.

При этом до конца 2025 года в России действует запрет на поставки нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами.