Reuters: Трамп потребовал у Европы отказаться от российской нефти

Фото: 123RF/huyangshu

Президент США Дональд Трамп потребовал от Европы отказаться от закупок российской нефти, передает Reuters.

По данным СМИ, он сделал это в ходе встречи с лидерами европейских стран в четверг, 4 сентября. Кроме того, американский лидер заявил о необходимости оказать экономическое давление на Китай за якобы поддержку РФ в украинском конфликте.

Ранее появилась информация о том, что Трамп отказался заключать с Индией торговое соглашение из-за продолжающегося импорта российской нефти.

Согласно источникам СМИ, президент утверждает, что закупки российских энергоресурсов способствуют затягиванию вооруженного конфликта на Украине и препятствуют его урегулированию.

