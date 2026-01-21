ГД приняла в I чтении проект о запрете депортации воевавших в ВС РФ иностранцев

Фото: Москва 24/Анна Селина

Госдума в рамках пленарного заседания одобрила в I чтении законопроект о запрете на депортацию или на отказ в выдаче вида на жительство в РФ для иностранных граждан, которые проходили службу в ВС РФ по контракту.

Проект предполагает запрет на депортацию, реадмиссию, сокращение срока временного пребывания в России иностранцев и лиц без гражданства, состоящих в российской армии или воинских формированиях РФ по контракту, а также проходивших службу в зонах боевых действий.

Более того, в отношении таких лиц предполагается запрет в отказе в выдаче или аннулировании ВНЖ. Туда также подпадают пункты о получении образования, неразрешении на въезд в Россию и о нежелательности пребывания или проживания в стране.

Ранее группа депутатов от партии "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает установить добровольный порядок регистрации по месту пребывания и жительства.

Как считают авторы инициативы, актуальность проекта связана с необходимостью перехода к добровольному порядку регистрации, который заменит постоянную или временную.

