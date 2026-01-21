Форма поиска по сайту

21 января, 14:28

Политика

Дмитриев прокомментировал слухи о напряженных отношениях между Францией и Германией

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал информацию о растущей напряженности между Францией и Германией на фоне планов американского лидера Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.

"Подразделения внутри подразделений", – написал он на своей странице в соцсети X.

Он высказался по поводу статьи газеты Politico, где сказано, что отношения между Парижем и Берлином становятся напряженными в тот момент, когда Европа нуждается в их объединении для борьбы с угрозой, которую представляет Трамп для Гренландии.

В материале отмечается, что Франция обеспокоена планами Германии стать лидером в Европе. В ФРГ же недовольны тем, что их совместный проект по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS) был перенесен. Кроме того, раздражение Берлина вызывает и противодействие сделки по МЕРКОСУР, а также намерение направить заблокированные российские активы на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Франция с тревогой наблюдает за объемами и темпами программы перевооружения Германии. Это вызывает у французов опасения, что военно-промышленный комплекс ФРГ займет лидирующие позиции в Европе. При этом вместе с увеличением военной мощи Германии будет расти и ее политическое влияние.

