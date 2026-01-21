Renault будет производить боевые БПЛА для нужд Франции

Фото: 123RF.com/finkelsen

Компания Renault, занимающаяся производством автомобилей, будет создавать боевые беспилотные летательные аппараты для пополнения запасов армии Франции. Об этом сообщил RT со ссылкой на La Tribune.

Как пишет местная газета, компания заключила партнерство с группой Turgis Gaillard. В дальнейшем Renault поставит на поток производство БПЛА на заводе в Ле-Мане.

"После запуска сборочная линия к концу первого года работы, как ожидается, будет выпускать до 600 единиц в месяц", – говорится в статье.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО всерьез готовится к войне с российской стороной. По его словам, об этом свидетельствуют последние высказывания европейских политиков.

Он привел в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона и других.