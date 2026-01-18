Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 06:59

Политика
Главная / Новости /

Политик Филиппо: Макрону следует заняться Францией вместо Украины и Гренландии

Во Франции призвали Макрона перестать заниматься Украиной и Гренландией

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит заняться своей страной, а не только постоянно говорить об Украине, Гренландии и Евросоюзе. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Таким образом политик прокомментировал заявление Макрона о том, что Франция привержена суверенитету и независимости наций.

"Ага. За исключением, очевидно, своей собственной (нации. – Прим. ред.). Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасите Францию!" – написал Филиппо в соцсети X.

Макрон говорил о приверженности Парижа независимости наций на фоне притязаний США на Гренландию. Он также заявил, что европейские страны дадут скоординированный ответ на американские пошлины.

17 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет с 1 февраля пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика