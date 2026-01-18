Политик Филиппо: Макрону следует заняться Францией вместо Украины и Гренландии

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит заняться своей страной, а не только постоянно говорить об Украине, Гренландии и Евросоюзе. Об этом заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Таким образом политик прокомментировал заявление Макрона о том, что Франция привержена суверенитету и независимости наций.

"Ага. За исключением, очевидно, своей собственной (нации. – Прим. ред.). Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасите Францию!" – написал Филиппо в соцсети X.

Макрон говорил о приверженности Парижа независимости наций на фоне притязаний США на Гренландию. Он также заявил, что европейские страны дадут скоординированный ответ на американские пошлины.

17 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет с 1 февраля пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.