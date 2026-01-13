Bloomberg: во Франции с тревогой наблюдают за перевооружением Германии

Фото: depositphotos/11354851

Франция с тревогой наблюдает за объемами и темпами программы перевооружения Германии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных французских чиновников.

В материале сказано, что, с одной стороны, Париж устраивает решение Берлина тратить больше средств на оборону, но, с другой стороны, это вызывает у французов опасения, что военно-промышленный комплекс ФРГ займет лидирующие позиции в Европе. При этом вместе с увеличением военной мощи Германии будет расти и ее политическое влияние.

Европарламентарий от Франции Франсуа-Ксавье Беллами в беседе с агентством подчеркнул, что позиции Парижа и так не очень прочные, а перевооружение Берлина и вовсе может привести к тому, что Франция "останется на обочине". Из-за внутриполитической нестабильности подрывается геополитическое влияние страны.

Вице-президент аналитического центра "Германский фонд Маршалла" Клаудия Майор отметила, что после Второй мировой войны Франция должна была стать геополитическим лидером Европы, а ФРГ – экономическим, однако сейчас Германия занимается и тем и другим, пытаясь закрепить свое влияние.

Авторы статьи указывают, что увеличение расходов Берлина на оборону идет в русле решения саммита НАТО 2025 года в Гааге. Организация приветствует планы Германии по наращиванию расходов на 3,5% к 2035 году. При этом не все европейские государства положительно оценивают это решение, особенно на фоне роста популярности партии "Альтернатива для Германии". В ЕС есть опасения, что у власти в стране могут оказаться не проевропейские политики.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что 2025 год мог оказаться последним мирным годом для Европы. Основной причиной такого развития событий он назвал политический, экономический и социальный спад в Западной Европе.

Этот процесс, по его мнению, начался еще в середине 2000-х годов, а затем ускорился из-за недостаточной реакции на финансовый кризис.

