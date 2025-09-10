МИД РФ назвал удар Израиля по Дохе грубым нарушением международного права

Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Россия считает удар Израиля по Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

Москва расценивает израильскую атаку как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Катара. Она может привести к эскалации и дестабилизации обстановки в ближневосточном регионе, говорится в заявлении.

Данные действия, по мнению России, заслуживают самого решительного осуждения.

"Ракетный обстрел Катара – страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля по прекращению длящейся уже почти два года войны в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок", – добавили в МИД.

Там также подчеркнули, что Россия призывает все стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, которые могут привести к ухудшению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

"Россия подтверждает принципиальную и последовательную позицию о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе", – заключили в дипломатическом ведомстве.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин решительно осуждает израильские удары по Дохе и рассматривает их как нарушение суверенитета и нацбезопасности Катара, передает ТАСС.

По его словам, действия Тель-Авива "могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года. Тогда ХАМАС выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В сентябре этого года Израиль нанес удар по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа. В результате, как сообщили в ХАМАС, погибли шесть человек.

Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди уточнил, что среди погибших – сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Атаку Израиля осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, а также МИД Турции.

После случившегося Катар приостановил посреднические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Также власти заявили, что оставляют за собой право на ответ Израилю.

