10 сентября, 11:19Политика
МИД РФ назвал удар Израиля по Дохе грубым нарушением международного права
Фото: AP Photo/Jon Gambrell
Россия считает удар Израиля по Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН. Об этом говорится в заявлении российского МИД, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.
Москва расценивает израильскую атаку как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Катара. Она может привести к эскалации и дестабилизации обстановки в ближневосточном регионе, говорится в заявлении.
Данные действия, по мнению России, заслуживают самого решительного осуждения.
"Ракетный обстрел Катара – страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля по прекращению длящейся уже почти два года войны в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок", – добавили в МИД.
Там также подчеркнули, что Россия призывает все стороны проявлять ответственный подход и избегать действий, которые могут привести к ухудшению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
"Россия подтверждает принципиальную и последовательную позицию о необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа и безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы на хорошо известной международно-правовой основе", – заключили в дипломатическом ведомстве.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин решительно осуждает израильские удары по Дохе и рассматривает их как нарушение суверенитета и нацбезопасности Катара, передает ТАСС.
По его словам, действия Тель-Авива "могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности".
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года. Тогда ХАМАС выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".
В сентябре этого года Израиль нанес удар по Дохе, где проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа. В результате, как сообщили в ХАМАС, погибли шесть человек.
Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди уточнил, что среди погибших – сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Атаку Израиля осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, а также МИД Турции.
После случившегося Катар приостановил посреднические усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Также власти заявили, что оставляют за собой право на ответ Израилю.
Новости мира: армия Израиля начала наступление на Газу