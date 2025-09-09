Трамп заявил, что решение об ударе по Катару принимал не он, а Нетаньяху

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе Израиля по членам ХАМАС, находившимся в Катаре, принимал не он, а израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что односторонние бомбардировки Катара, суверенного государства и близкого союзника США, прилагающего огромные усилия для достижения мира в регионе, не способствуют достижению целей Тель-Авива или Вашингтона.

"Однако ликвидация ХАМАС, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью", – добавил лидер США.

По его словам, как только администрация США узнала о готовящемся ударе, спецпосланник Стив Уиткофф сразу же проинформировал Катар о нападении, однако было уже слишком поздно.

"Я поговорил с Нетаньяху после нападения. Премьер-министр сказал мне, что он хочет мира. Я считаю, что этот несчастный инцидент может послужить возможностью для мира. Я также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Я заверил их, что подобное больше не повторится на их территории", – написал Трамп.

Президент США также поручил госсекретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением о сотрудничестве в области обороны с Катаром.

Израильские военные ударили по Дохе 9 сентября. В столице Катара в этот момент проходили переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа.

По данным ХАМАС, погибли шесть человек, однако среди них не было членов переговорной делегации. Член политбюро движения Сухейль аль-Хинди уточнил, что среди погибших – сын лидера организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам.

Израильскую атаку осудили генсек ООН Антониу Гутерриш, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт, а также МИД Турции. В Белом доме добавили, что нападение ЦАХАЛ не способствует достижению целей еврейского государства и США.